التحالف الدولي: قصف أربيل تم عبر 14 صاروخاً

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي في العراق، الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي).

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تقود التحقيق، سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

https://twitter.com/OIRSpox/status/1361581419227734016

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أمس الاثنين مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وأضاف بيان للداخلية، بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكَوير تحمل عدة صواريخ.

وفي نهاية أيلول من العام الماضي تعرض مطار اربيل لقصف مماثل، وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب بأن الصواريخ "انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي في محافظة نينوى".