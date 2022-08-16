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القطاعان التجاري والصناعي يحصلان على مزيد من التسهيلات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-16T06:09:04+0000
القطاعان التجاري والصناعي يحصلان على مزيد من التسهيلات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مدير عام التجارة في إقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، أنه سيتم توفير جميع التسهيلات للتجار لزيادة حركة التجارة في إقليم كوردستان.

و قال نوزاد شيخ كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من الآن سيستطيع كل التجار الحصول على تراخيص أعمالهم مباشرة من محافظاتهم دون العودة للوزارة أو للمديرية العامة للتجارة.

وأضاف أن "التجار بعد الآن ليسوا مضطرين للعودة إلى أربيل وسيتم إتمام جميع معاملاتهم في محافظاتهم وبالتالي تزايدت الحركة التجارية".

كما أشار شيخ كامل إلى انه من الآن سيقلل الروتين التجاري في إقليم كوردستان، ونعمل على تقليصه أكثر لزيادة الحركة التجارية وبالطبع تم تنفيذ حوالي 2000 صفقة تجارية هذا العام.

وبين مدير عام التجارة أنه في غضون ذلك ، تم رفع الضرائب على عدد من السلع الأخرى في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في انخفاض أسعار بعض السلع والإمدادات.

في غضون ذلك أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، انها ستقوم و بالتنسيق مع وزارة التجارة بتقديم تسهيلات للقطاع الصناعي من حيث الضرائب والرسوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد، فقد عقد اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة ومدير عام الجمارك لبحث أوضاع المصانع ومشاكلها من حيث الضرائب والرسوم.

وبحسب البيان ، ناقش الاجتماع مشاكل المصانع في اقليم كوردستان من حيث الضرائب والرسوم ، والتي أوجدت عقبات أمام عملها ، وقرر تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة لحلها من قبل اللجنة المزمع تشكيلها.

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