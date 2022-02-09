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التجارة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن المستحقات المالية لفلاحي كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-09T12:19:53+0000
التجارة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن المستحقات المالية لفلاحي كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة في الحكومة الاتحادية علاء احمد الجبوري يوم الأربعاء رفع مقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بإدراج المستحقات المالية لمزارعي إقليم كوردستان ضمن موزانة العام 2022.

جاء ذلك ذلك خلال زيارة فارس رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد إلى مكتب الوزير اليوم.

وأكد عيسى خلال اللقاء على دفع مستحقات فلاحي كوردستان للسنوات التسويقية ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ .

واكد الجانبان على التعاون و معالجتها من خلال ادراج المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين في قانون ميزانية ٢٠٢٢ ورفع المقترح بكتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان مطلع شهر شباط الجاري تسلمها من الحكومة الاتحادية أكثر من خمسة مليارات دينار وهي جزء من المستحقات المالية للمزارعين الكورد عن تسويق محصولي القمح والشعير.

ووفقا للوزارة الكوردستانية فإنه لا يزال هناك 36 مليارا، و101 مليون، و607 آلاف دينار عراقي من مستحقات مزارعي الإقليم لدى وزارة التجارة العراقية.

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