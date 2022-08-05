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التجارة الكوردستاني تعلن موعد توزيع مستحقات الفلاحين ومبالغها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T08:32:04+0000
التجارة الكوردستاني تعلن موعد توزيع مستحقات الفلاحين ومبالغها

شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، انه سيتم توزيع 100 مليار دينار على الفلاحين كمستحقات لبيع الحنطة لأعوام 2014 و2015 و2016 مطلع الأسبوع المقبل و208 مليارات دينار أخرى خلال 10 أيام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم توزيع 103 مليارات و159 مليون دينار على الفلاحين خلال العام الحالي، مشيرة الى انه سيتم توزيع 160 مليار دينار أخرى الأسبوع المقبل.

واضاف البيان انه ولغاية الآن، تم استلام 311 ألف طن من القمح، وهو ما يكفي لمدة 5 أشهر للاستهلاك المحلي، والذي كان من المفترض أن تزيد عن 700 ألف طن.

وحول جودة القمح، بينت الوزارة، ان هذا الموضوع مرتبط بالوزارة، الا ان جودة القمح هذا العام ليست سيئة بشكل عام.

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