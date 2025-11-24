التجارة الكوردستانية ترصد تدني نسبة المحدثين لبطاقة التموين الإلكترونية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، اليوم الاثنين، أن نسبة المواطنين الذين أكملوا الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحصة المواد الغذائية ما تزال "منخفضة جداً"، مشيراً إلى أن أقل من 7% من سكان الإقليم، أي ما يقارب 294 ألف شخص فقط، أجروا عملية التحديث حتى الآن.

وقال شيخ كامل، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة التجارة في الاقليم تستعد للشروع خلال العام الحالي بالمرحلة الثانية من عملية التحديث، التي تشمل تسجيل المواليد الجدد، ونقل بطاقة التموين بين المدن والنواحي، إلى جانب تمكين الذين لم يستكملوا إجراءات البطاقة الوطنية في المرحلة الأولى من إتمام تسجيلهم.

وأكد المسؤول، أن استمرار تدنّي نسب التسجيل قد يؤثر على آلية تنظيم الحصص الغذائية وتوزيعها، داعياً المواطنين إلى الإسراع في استكمال الاستمارة الإلكترونية لضمان استمرار شمولهم بمفردات البطاقة التموينية دون تأخير.