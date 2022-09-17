التجارة الاتحادية لمواطني الإقليم: اطمئنوا مفردات السلة الغذائية متوفرة والطحين جيد 

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، تأمين مفردات السلة الغذائية لمواطني اقليم كوردستان، فيما طمأنت المواطنين بخصوص نوعية الطحين الموزع عليهم.

وقالت مدير عام التخطيط في وزارة التجارة الاتحادية ابتهال هاشم في مؤتمر صحفي عقدته في محافظة السليمانية بحضور عدد من نواب اقليم كوردستان عن المحافظة السليمانية انه "منذ يوم الخميس ولغاية الآن هنالك وفد من وزارة التجارة الاتحادية زار مخازن الاغذية في محافظة السليمانية وذلك للاطلاع على عملية تأمين السلة الغذائية للمواطنين ومعرفة جودة تلك المواد".

واضافت هاشم في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز إن "جميع مفردات السلة الغذائية متوفرة لمواطني الاقليم كافة كما هي في باقي المحافظات العراقية".

أما عن جودة الطحين المتوفر في مخازن محافظة السليمانية، اكدت مدير عام التخطيط في وزارة التجارة الاتحادية انه "وخلال اليومين الماضيين اجرينا اختبارات لمادة الطحين المتوفرة في مخازن محافظة السليمانية واتضح انها ذات جودة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري".

كما دعت ابتهال هاشم المواطنين الذين لديهم مشكلة في مفردات السلة الغذائية أو جودتها بـ"تقديم الشكوى عبر الخطوط الساخنة للوزارة".

وبيّن مراسل وكالة شفق نيوز إن زيارة اللجنة الى المحافظة تعد الثانية وجاءت بعد شكاوى سابقة رفعها مواطنون بشأن مفردات السلة الغذائية وابرزها مادة الطحين، وقد اثبتت اللجنة سابقا والتي كانت برئاسة مدير ، ابتهال هاشم ايضا، وجود خلل في آلية التوزيع والخزن لمفردات السلة الغذائية في السليمانية وتمت مساءلة الجهات المعنية، مبينا ان وزارة التجارة الكوردستانية اجرت أيضا تحقيق بهذا الموضوع وحاسبت عددا من المقصرين.