التجارة الاتحادية تبحث في كوردستان ملفات مشتركة أبرزها الموظفين والسلة الغذائية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم السبت، التوصل إلى نتائج إيجابية في العديد من الملفات المشتركة مع نظيرتها في إقليم كورستان أبرزها السلة الغذائية والتعامل مع موظفي تجارة الإقليم.

وقال مدير عام دائرة الحبوب في وزارة التجارة الاتحادية خالد نوري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "جئنا اليوم للاجتماع مع وزارة التجارة في اقليم كوردستان حول مواد السلة الغذائية وفيما يتعلق بمادتي الطحين والحنطة وكيفية وصولها الى المواطنين وتحدثنا ايضا حول المشاكل والمعوقات التي حصلت خلال الفترة الماضية ووضعنا حلولا مستقبلية لحل هذه المشاكل".

وأضاف نوري "تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة الموظفين التابعين لوزارة التجارة في الإقليم وكيفية التعامل معهم اسوة بالموظفين في الحكومة الاتحادية والاسماء الموجودة في وزارة التجارة الكوردستانية سيتم نقلها الى بغداد وإيجاد آلية للتعامل معهم"، مبينا أن "الاجتماع اليوم كان مستفيضا و مهما وخرجنا بنتائج جيدة ".