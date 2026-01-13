البیشمركة تعلن موعد صرف مساعدات التحالف الدولي لشهر كانون الأول

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة البیشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إيداع المساعدات المالية المقدمة من قوات التحالف الدولي لشهر كانون الأول الماضي في الحساب المصرفي الخاص بالوزارة، مؤكدة تحديد موعد المباشرة بصرفها للمقاتلين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية) أتمت الإجراءات الفنية اللازمة، ومن المقرر المباشرة بتوزيع المبالغ يوم الخميس المقبل، الموافق 15 كانون الثاني 2026.

وأشار البيان إلى تطور ملحوظ في ملف رقمنة الرواتب، حيث أوضحت الوزارة أن أكثر من 97% من الضباط والمراتب ومنتسبي البیشمركة سيتسلمون منح التحالف لهذا الشهر عبر مشروع "هەژماری من=حسابي" (My Account)، فيما ستتم تغطية النسبة المتبقية عبر النظام المصرفي المعتمد، وذلك في إطار جهود تنظيم وتوحيد الهيكل المالي للقوات العسكرية في الإقليم.