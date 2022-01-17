البيشمركة وخلية الاعلام الامني تتفقان على خطة عمل مشتركة لمحاربة التطرف

شفق نيوز/ أكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، وخلية الاعلام الامني العراقية، يوم الاثنين، على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة لتوحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة المخاطر الفكرية المتطرفة، الى جانب التنسيق العسكري بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

وذكر إعلام البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفداً أمنياً ترأسه مسؤول خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن، برفقة المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية اللواء الطيار حسن علاوي، والمتحدث باسم قيادة الشرطة الاتحادية اللواء انور عباس، وكبار ضباط اعلام القوات البرية والاستخبارات والامن والرد السريع، وصلوا اليوم الى عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وبين ان الوفد زار وزارة البيشمركة وعقد اجتماعا مع المديرية العامة للاعلام والتوعية الوطنية للبيشمركة، وناقش معها احدث آليات العمل الاعلامي المشترك لمواجهة الفكر المتطرف الداعشي.

واشار الى انه "تم خلال الاجتماع إجراء مباحثات مركزة بشأن صياغة الية جديدة للخطة الجديدة للاعلام الامني، وتوحيد الموضوعات لمواجهة المخاطر الفكرية لداعش والقضاء عليها الى جانب مجابهة وملاحقة الارهابيين عسكريا".

وافاد البيان بأن الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اكد ان "من مهام الجميع اليوم مواجهة المخاطر والازمات معا وان المعوقات التي تواجه الجميع تتسبب في زيادة صعوبة المهمات لذلك يتوجب، الى جانب حرب المواجهة العسكرية، ومواجهة الدعايات الاعلامية الكاذبة وغير الصحيحة لداعش".

واضاف "من اجل ذلك نأمل ان تكون توجهات الحوارات بين الجانبين ناجحة لتحقيق هذا الهدف".

من جانبه، سلط مسؤول خلية الاعلام الامني العراقي اللواء سعد معن الاضواء على اهمية توحيد واعادة تنظيم الاعلام بصورة عامة وحماية الامن القومي والقيم الاجتماعية، مضيفا "انا سعيد اليوم للتحاور مع المسؤولين الاعلاميين لوزارة البيشمركة لايجاد الاليات التي توصل الجميع الى هدف صحيح وواضح لحماية مصالح الارض والبلاد".

بدوره أعرب المدير العام للاعلام والتوعية الوطنية العميد عثمان محمد مصطفى، عن سروره بقدوم الوفد الرفيع الى اربيل، مؤكدا على اهمية التعاون والتنسيق المشترك لتشكيل خلية الاعلام وتوعية البيشمركة التي ما زالت في بداية تشكيلها، متمنيا الاستفادة من تجربة خلية الاعلام الامني لصياغة استراتيجية اعلامية عسكرية عصرية معا.

واكد البيان ان الاجتماع تخللته حوارات مفيدة ومنتجة بشأن تنمية قدرات الاعلام العسكري وزيادة المنشورات التوعوية والتربوية والمبادئ العسكرية والقيم العالية، مبينا انه "تقرر ان يقوم وفد رفيع من اعلام وزارة البيشمركة الاسبوع المقبل بزيارة خلية الاعلام الامني العراقي في بغداد من اجل وضع برنامج لتنفيذ اليات العمل المشترك".

ونوه البيان الى ان الاجتماع حضره المدير العام لخلية الاعلام والتوعية الوطنية في اقليم كوردستان العميد عثمان محمد، ومعاون المدير العميد مظفر سيد حسن، ومدير الاعلام العقيد ستار عبدالكريم، كما التحق بالاجتماع نائب قيادة التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال هاريس، ومسؤول كبار المستشارين العسكريين للتحالف الكولونيل بوروس، وجرى الاجتماع اشراف الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، ونائب رئيس اركان البيشمركة للعمليات اللواء قارمان شيخ كمال، والمستشار العسكري الرفيع اللواء الركن بختيار محمود، والمستشار العسكري الرفيع العميد الركن هزار عمر.