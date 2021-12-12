البيشمركة والآسايش يطلقان عملية أمنية بحدود كوردستان ووفد اتحادي يصل مخمور

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، عملية عسكرية مشتركة لقوات البيشمركة والآسايش لتطهير المناطق الواقعة في حدود منطقة كرميان.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "البيشمركة والآسايش بدأتا عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الأرهابي في حدود منطقة كرميان تهدف إلى تنظيف مناطق الغرة وبلكانة والدراجي، من بقايا تنظيم داعش الارهابي وإنهاء وجوده في المنطقة".

يذكر أنه على مدار الايام الخمسة الماضية انطلقت عمليات أمنية مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة وقوات أخرى في محاور عديدة بهدف تنظيف المنطقة من فلول داعش.

الى ذلك وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري الى قضاء مخمور.

وعقد في مقر قيادة الفرقة 14 في مخمور اجتماعا امنيا مشتركا بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس اركان البيشمركة وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وبحضور قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.

وبحث الاجتماع التنسيق الامني في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك حيث سيتم مناقشة العمليات المشتركة والتعاون المتبادل.