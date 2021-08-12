البيشمركة والجيش العراقي يتفقان على تشكيل لواءين مشتركين في مناطق التماس

شفق نيوز/ حصلت موافقة مبدئية اليوم الخميس على تشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي في مناطق التماس بين الجانبين.

هذا وكان وفد عسكري رفيع من وزارة الدفاع العراقية قد عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعا مع وفد من وزارة البيشمركة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بحضور للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال امينكي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، إن الوفدين بحثا مسألة مراكز التنسيق المشتركة في غرب نينوى وكركوك ومخمور وخانقين، إضافة إلى تشكيل لواءين مشتركين من الوزارتين في مناطق التماس بين البيشمركة والجيش إضافة إلى موضوع تبادل المعلومات الاستخبارية وزيادة التنسيق والتعاون المشترك.

وحول تشكيل اللواءين المشتركين قال الفريق امينكي: كانت لدينا ولديهم آراء حول هذا الأمر، ولكن إلى الآن لم يتم حسم الموضوع والنقاشات لاتزال مستمرة بين الجانبين لبلورة رؤية موحدة.

واستدرك القول إنه: إذا صدرت موافقة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على تخصيص ميزانية للواءين فإننا لا مانع لدينا من تشكيلهما.

وتابع رئيس أركان قوات البيشمركة بالقول إن "وزارة الدفاع العراقية بادرت في تحديد مقر للواءين المشتركين، وهي تنتظر ارسال قوات من البيشمركة، لكن نحن نرغب أن تكون هناك خطة متكاملة في هذا الإطار من ضمنها تخصيص ميزانية خاصة"، منوها إلى أنه ليس هناك سقف زمني محدد في تشكيل اللواءين.