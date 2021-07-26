البيشمركة والتحالف يناقشان "المخاوف" من تحركات داعش والتنسيق بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ ناقش وزير بيشمركة حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مع مسؤولين بالتحالف الدولي "المخاوف" من تحركات داعش والتنسيق بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شورش اسماعيل وزير بيشمركة حكومة اقليم كوردستان التقى بالكولونيل هانن مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في بغداد والكولونيل دوكلاس مسؤول المكتب الأمني الأمريكي في اربيل والوفد المرافق لهما".

واضاف أنه "خلال الإجتماع الذي حضره سربست لزكين وكيل الوزارة والفريق جبار ياور منده امين عام الوزارة والفريق جمال محمد رئيس هيئة الأركان و كبار ضباط الوزارة، نوقش مخاوف تحركات و هجمات داعش في المنطقة و توطيد العلاقات بين قوات البيشمركة و الجيش العراقي".

كما "بحث خلال اللقاء اهمية عمل مركز التنسيق الأمني المشترك بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع من اجل حفظ امن و استقرار المنطقة". ‏‎

وشدد وزير البيشمركة على "المساعدات والدعم اللوجستي والعسكري الأمريكي وتمنى استمرار الدعم والتنسيق". ‏‎

كما تناول الإجتماع "بحث عملية الإصلاح ضمن وزارة البيشمركة حيث اشار المستشارون العسكريون بأنه تم قطع اشواط كبيرة من اجل هذه العملية". ‏‎

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان حول توطيد العلاقات الى مستوى اعلى.