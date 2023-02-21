البيشمركة والتحالف يبحثان مراحل تشكيل الفرقتين الاولى والثانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنها بحثت مع وفد من قوات التحالف الدولي مراحل تشكيل فرقتين تابعتين للوزارة، مشيرة الى طرح العديد من الملاحظات والمقترحات بشأن تحسين تنظيم مهمات هاتين الفرقتين وقوات البيشمركة بصورة عامة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم اليوم، عقد اجتماع مشترك بإشراف الامين العام للوزارة اللواء الركن بختيار محمد صديق وبحضور نواب رئيس الأركان ومسؤول مستشاري قوات التحالف الكولونيل سوريا، في ديوان الوزارة.

واوضح البيان ان الاجتماع شهد التطرق إلى مراحل تشكيل الفريقين (1) و(2) في وزارة البيشمركة اللتين تقرر ومنذ مدة تشكيلهما، استكمال أعمالهما من الناحيتين الإدارية والمالية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع العديد من الملاحظات والمقترحات بشأن تحسين تنظيم مهام الفرقتين وقوات بيشمركة كوردستان بشكل عام.