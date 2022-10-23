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البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء "الفراغات الامنية" مع الجيش العراقي 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T17:54:19+0000
البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء "الفراغات الامنية" مع الجيش العراقي 

شفق نيوز/ أكد وزير البيشمركة شورش اسماعيل، يوم الأحد، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوطيد العلاقات مع القوات الاتحادية. 

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الكوردي لوفد من التحالف الدولي اليوم، برئاسة كبير المستشارين العسكريين الجنرال بيترز، وفقاً لبيان ورد الى وكالة شفق نيوز. 

وذكر بيان وزارة البيشمركة، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع الامنية في المنطقة وخطر الإرهاب، وضرورة تفعيل دور الالوية العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لملء الفراغات الامنية". 

واكد وزير البيشمركة خلال اللقاء أن "جهود الوزارة مستمرة لتوطيد العلاقات مع القوات الاتحادية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

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