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البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء الفراغات الامنية بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-11T14:04:02+0000
البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء الفراغات الامنية بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

شفق نيوز/ بحث وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان مع القائد العام لهيئة كبار المستشارين في التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الخميس، اخر التطورات ومخاطر ارهابيي داعش في المنطقة والعلاقات بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية في الاتفاق على حماية "المناطق الكوردستانية خارج اقليم كوردستان" اي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير شورش اسماعيل استقبل قائد هيئة كبار المستشارين العسكريين للتحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريد اوت والوفد المرافق له، مشيرا الى ان اسماعيل اشاد بالتعاون والتنسيق الذي يقوم به التحالف، والذي اصبح سببا لتطور وازدهار قوات البيشمركة في مجال القدرات العسكرية. 

واضاف البيان ان الاجتماع بحث مسألة العلاقات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في تشكيل مركز للتنسيق المشترك ، مبينا ان الجانبين اكدا اهمية هذه المسألة وبالتحديد في المناطق المتنازع عليها لملء الفراغات الامنية بين الجانبين والتي يستغلها الارهابيون للقيام بالاعمال الجبانة في المنطقة.

من جهة اخرى اشار البيان الى ان الاجتماع بحث المواجهة ومنع التحركات والمخاطر الحالية لارهابيي داعش على طول الحدود بين العراق وسوريا وتاثيراته على استقرار المنطقة باكملها.

وتابع البيان ان الاجتماع الذي حضره المستشارون العسكريون في وزارة البيشمركة، ناقش مسألة المساعدات ومعونات قوات البيشمركة، لافتا الى ان القائد العام للتحالف اكد على استمرار المساعدات والمعونات وتعهد باستمرارها.

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