البيشمركة والتحالف الدولي.. تأكيد على مكافحة الإرهاب وتعزيز الإصلاحات

شفق نيوز/ أكد رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، يوم الأربعاء، أهمية التنسيق مع التحالف الدولي في سبيل محاربة الإرهاب وتعزيز الإصلاحات داخل الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، الجنرال هام، قائد المستشارين العسكريين للتحالف في العراق، والوفد المرافق له، وفق بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وشارك في اللقاء الكولونيل راب براندستيتر، قائد قوات التحالف في إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان تنفيذ خطة مشتركة لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش، والتطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وأعرب الجنرال هام عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مؤكدًا التزام التحالف الدولي بمواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.