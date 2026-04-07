البيشمركة: هجوم بمسيّرات من إيران استهدف مقراً في رابرين ومنزلاً بأربيل

أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن مجاميع "إرهابية منفلتة وخارجة على القانون" استهدفت أحد مقار قواتها ضمن حدود إدارة رابرين، بطائرتين مسيرتين مفخختين، فيما أدى هجوم آخر بثلاث مسيّرات انطلقت من الأراضي الإيرانية إلى مقتل منتسب وزوجته في أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في جنح الليلة الماضية، السادس من نيسان 2026، استهدفت مجاميع إرهابية منفلتة وخارجة على القانون أحد مقار قوات البيشمركة ضمن حدود إدارة رابرين بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين".

وأضافت أن "في الليلة ذاتها، امتدت يد الغدر لتستهدف منزل المنتسب في قوات البيشمركة موسى أنور في حدود أربيل، عبر ثلاث طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى ارتقائه وزوجته".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات تمثل امتداداً خطيراً لسلسلة الهجمات التخريبية الممنهجة التي تطال مقار قوات البيشمركة والمناطق الآهلة بالسكان في إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "دماء الضحايا لن تذهب سدى".

وحملت الوزارة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجاميع المسلحة الخارجة على القانون" في العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات القصف.

كما وضعت الوزارة "القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمام مسؤولياته"، مؤكدة ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة تضع حداً نهائياً لهذه الهجمات والاعتداءات".

وكان مصدر محلي أفاد، ليل الاثنين – الثلاثاء، بحدوث هجوم بطائرة مسيرة في رابرين، مبيناً لوكالة "شفق نيوز" أن "الهجوم وقع في منطقة جوار قورنه التابعة لقضاء رانية ضمن إدارة رابرين القريبة من محافظة السليمانية"، دون ورود تفاصيل حينها عن حجم الخسائر أو طبيعة الاستهداف.