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البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-05T21:03:42+0000
البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، مساء الخميس، صد قوات البيشمركة لهجوم شنه "إرهابيون" ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)، الفاصل بين كركوك وأربيل.

وذكرت الخلية في بيان "في تمام الساعة ٢٠١٠ يوم الخميس المصادف ٥ آيار ٢٠٢٢ قام الارهابيون بشن هجوم بواسطة اسلحة قناصة على موقع تابع للواء ١٠ مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري).

وأضاف أن "قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم بدون ان تتكبد اية خسائر بالأرواح او اية اصابات. في نفس الوقت ردت قوات البيشمركة على الهجوم الارهابي وقامت بملاحقتهم".

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