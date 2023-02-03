البيشمركة: مفارز داعش مقيدة في 4 مناطق بين ديالى وكوردستان

شفق نيوز/ كشفت قوات البيشمركة عن تقييد جميع مفارز داعش بين ديالى وكوردستان مجددة تأكيدها خلو قواطعها الأمنية من عناصر التنظيم.

وقال امر اللواء الثالث من المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فايق لوكالة شفق نيوز، ان مفارز داعش حبيسة ومقيدة في مناطق جبال نارين وأطراف حوض الإصلاح في جلولاء بين حدود ديالى وكوردستان وفي مناطق نفط خانة الحدودية مع إيران ومناطق زنكاباد بين الأطراف الشمالية الشرقية لديالى وحدود قضاء كلار.

واكد ان مفارز داعش تعيش في سبات أمني وعاجزة عن الاقتراب من حدود مسؤوليات البيشمركة وأطراف خانقين بفعل الخطط الأمنية والضربات الاستباقية والرصد الجوي المستمر لاوكار داعش.

وأكد خلو قواطع البيشمركة من أي بؤر لداعش او اي نشاط إرهابي منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن البيشمركة تتقصى اي تحرك او محاولات لعناصر التنظيم بين ديالى وأطراف كوردستان.

ونجحت قوات البيشمركة في شهر كانون الأول من العام 2021 في تطهير جميع القواطع الساخنة بين إقليم كوردستان واطراف ديالى وصلاح الدين باستثناء قواطع شاغرة أمنيا ووعرة جغرافيا في اطراف طوز خورماتو بسبب الامتدادات الجبلية الشاسعة والمعقدة