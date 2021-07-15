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البيشمركة مخاطبة الكورد بالمنطقة: PKK يُعرّض أبناءنا للقتل ويستهدف مكتسبات الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T12:39:25+0000
البيشمركة مخاطبة الكورد بالمنطقة: PKK يُعرّض أبناءنا للقتل ويستهدف مكتسبات الإقليم

شفق نيوز/ أقامت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس حفلا تأبينيا بمناسبة مرور 40 يوما على سقوط خمس ضحايا من قوات البيشمركة على يدي حزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك.

وقال وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين في كلمة له على هامش مراسم الحفل التأبيني: إن حزب العمال لا علاقة له بحرية كوردستان وشعبه، مردفا بالقول ان هذا الحزب بات بلاء لا يهدد الاقليم فحسب بل باقي الكورد في اجزاء كوردستان الأخرى.

وأضاف أن هذا الحزب يقوم بتعريض ابنائنا، وبناتنا للقتل من اجل اهداف واجندات سياسية مدفوعة من قبل جهات اقليمية ودولية

لزكين شدد على أنه ينبغي للكورد في كوردستان تركيا أن يعلموا جيدا ان حزب العمال لا يعمل لأجلهم بل بات آلة بيد الآخرين يوجهونها كيفما يشأؤون، لافتا إلى أن هذا الحزب اصبح يعمل لجهات اقليمية ودولية بهدف تدمير مكتسبات إقليم كوردستان.

بدوره قال قائد قوات "الزيرفاني" في البيشمركة اللواء عزيز ويسي في كلمة بهذه المناسبة: إن عناصر حزب العمال باتوا يهددون سكان قضاء العمادية في محافظة دهوك بقوة السلاح.

وسقط خمس ضحايا من البيشمركة فيما أُصيب أربعة آخرون بجروح عندما هاجمتهم قوة من حزب العمال الكوردستاني بمختلف الأسلحة في جبل "متين" في قضاء العمادية شمالي دهوك في مطلع شهر حزيران الماضي.

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