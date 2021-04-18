البيشمركة: لم نحصل على أي لقاح لكورونا حتى الان

شفق نيوز/ نفت وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تأمين اي لقاح مضاد لفيروس كورونا لقوات البيشمركة.

وقال مدير الشؤون الطبية في الوزارة، رزكار علي، في بيان لوكالة شفق نيوز، ان "بعض وسائل الاعلام تداولت خبرا حول تأمين لقاح كورونا لقوات البيشمركة من اميركا، وهذه الاخبار غير صحيحة".

واضاف "المصدر الرسمي للشؤون الطبية في وزارة البيشمركة هو المخول الوحيد بالتصريح بهذا الخصوص، ونحن لم نحصل حتى الان على اي لقاح على الرغم من اننا قد طالبنا من التحالف الدولي ان يؤمن اللقاح لقوات البيشمركة لكن لم نتلق اية اجابة حول الموضوع".

واكد علي "حينما تتلقى المديرية ردا ايجابيا وتتسلم اللقاح فانها ستعلن عن ذلك للقنوات الاعلامية ولعناصر البيشمركة"، مشددا على ان كل ما اوردته المواقع والقنوات الاعلامية بهذا الصدد بعيد عن الحقيقة.