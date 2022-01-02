البيشمركة: قواطعنا بين كوردستان وديالى وصلاح الدين باتت شبه خالية من داعش

شفق نيوز/ اكد قائد في قوات البيشمركة يوم الأحد، أن عمليات قوات البيشمركة "الشاملة والقاصمة" حققت نتائج امنية كبيرة في المجالين اللوجستي والجغرافي.

وقال قائد المحور الثاني للبيشمركة قره تبه – حمرين اللواء مردان جاوشين لوكالة شفق نيوز؛ ان "قواطعنا الممتدة من أطراف كفري ومناطق بلكانة وقوره شاي وشوراه والمناطق الممتدة بين حدود الإقليم ومحافظتي صلاح الدين وديالى باتت شبه خالية من عناصر داعش".

وأشار جاوشين الى "استمرار عمليات تعقب وملاحقة بؤر داعش وبالتنسيق مع القوات الاتحادية ما اثمر عن تحقيق نجاحات امنية كبيرة أبرزها تدمير ترسانة داعش التسليحية التي بناها التنظيم منذ عدة سنوات وعدم تسجيل أي تعرض او تحرك إرهابي منذ شهر تقريبا عشية انطلاق عمليات البيشمركة".

ولفت جاوشين الى ان "وعورة المناطق الممتدة بين كوردستان والمحافظات المحاذية تتطلب عمليات مستمرة وجهود أمنية متواصلة لانهاء خطر التنظيم الإرهابية وشل تحركاتها بشكل تام".

واكد قائد المحور الثاني للبيشمركة في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، تدمير قدرات داعش التسليحية وشل حركته في المناطق الوعرة بين إقليم كوردستان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأطلقت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية مطلع كانون الأول / ديسمبر الماضي عمليات امنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.