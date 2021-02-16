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البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T09:12:50+0000
البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

شفق نيوز/ أدانت وزارة البيشمركة يوم الثلاثاء وبشدة الهجوم الذي وصفته بـ"الجبان"، والذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان

وقالت البيشمركة في بيان اليوم "نؤكد بأن أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدا على تشويه أمن و إستقرار و سلامة و إعمار إقليم كوردستان و سنواجههم بكل قوة".

وأكدت "نطمئن مواطني و شعب كردستان أن قوات بيشمركة كوردستان مستعدة دائما للدفاع عن شعب كردستان و حماية أرضه".

ولفت البيان إلى أن "أي هجوم على قوات التحالف، يعتبر بمثابة هجوم على البيشمركة وشعب كوردستان. كنا و لانزال جنبا إلى جنب مع أصدقائنا من التحالف الدولي ضد داعش، و عملنا سوية لسنوات طويلة في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار في إقليم كوردستان والمنطقة". 

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