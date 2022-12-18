البيشمركة عن "هجوم كركوك": سنستمر بالتعاون مع القوات العراقية لدحر الارهاب

شفق نيوز/ اكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، استمرار التعاون مع القوات العراقية لدحر "الإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد وعدداً من منتسبي اللواء الالي الثاني شرطة اتحادية استشهدوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب قرية سلطان في ناحية الرياض التابعة لمحافظة كركوك".

وعبر البيان عن مواساة وزارة البيشمركة لقيادة الشرطة الاتحادية وذوي الضحايا، مشددا على ان "البيشمركة جنبا الى جنب القوات الامنية العراقية ستستمر في ملاحقة وتحطيم الارهابيين الى ان يتم تطهير جميع مناطق العراق من هؤلاء الارهابيين".

وأدى انفجار عبوة ناسفة اليوم الاحد، الى سقوط 9 ضحايا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، في ناحية الرياض شرقي كركوك.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء "الإرهابي" الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله.