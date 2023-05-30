البيشمركة عن "سيوف الحق": بددت احلام الدواعش بالعودة الى المناطق الشاغرة

شفق نيوز/ اكد قائد عسكري في البيشمركة، يوم الثلاثاء، ان عمليات "سيوف الحق" الامنية التي نفذت بالاشتراك مع القوات الاتحادية أنهت أحلام داعش بالعودة الى المناطق الشاغرة التي خلفها انسحاب البيشمركة عام 2017.

وقال قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه - حمرين) اللواء مردان جاوشين لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات سيوف الحق التي نفذت في حدود طوزخورماتو شرقي صلاح الدين واطراف قضاء كفري وحدود ديالى حققت اهدافا كبيرة بمنع عناصر داعش من العودة الى المناطق الشاغرة التي خلفها انسحاب البيشمركة من قواطعها عام 2017".

وبين ان "العملية أثمرت عن تمشيط وتفتيش مئات الكيلومترات في المناطق الشاسعة والشاغرة وتدمير مضافات بدائية والاستيلاء على معدات ومؤن ومواد مختلفة".

واعتبر جاوشين عمليات سيوف الحق "رسالة بددت احلام عناصر داعش بالعودة الى الفراغات الامنية التي كانت منطلقات للهجمات الارهابية بين 3 محافظات طيلة الفترات الممتدة بين 2017 وكانون الأول 2021 عندما تمكنت البيشمركة من تدمير أكبر معاقل داعش وترسانته التسليحية وإنهاء تحركاته وتواجده في تلك المناطق".

وقال جاوشين، إن "العمليات غير نهائية ولازالت عناصر داعش تنتظر الفرص والثغرات للعودة الى هذه المناطق، ما يتطلب ادامة واستمرارية للعمليات بالاشتراك والتنسيق مع تشكيلات القوات الاتحادية من الشرطة والجيش"، مؤكدا ان "مناطق الاهتمام المشترك تحظى باهتمام امني استثنائي من القيادات الامنية الاتحادية وقيادات البيشمركة والقوات الكوردية الاخرى".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مطلع الاسبوع الحالي انطلاق المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" في أطراف ثلاث محافظات لملاحقة عناصر داعش.

وذكر بيان للخلية, أنه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق، استناداً إلى معلومات استخبارية في ديالى وطوز خورماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم".