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البيشمركة: داعش غير طريقة قتاله وهجماته ونحتاج لإتفاق شامل مع الجيش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T09:00:58+0000
البيشمركة: داعش غير طريقة قتاله وهجماته ونحتاج لإتفاق شامل مع الجيش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة يوم الأربعاء عن سقوط ضحية من قواتها في هجوم شنه تنظيم داعش بقضاء كفري، فيما حذرت من استبدال التنظيم المتشدد لطريقة قتاله مما يتسبب باستمرار مخاطره، جددت الدعوة إلى إبرام اتفاق شامل مع قوات الجيش العراقي لسد الفراغات الأمنية الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "طيلة المدة الماضية حذرنا ولمرات عدة من الفجوة الأمنية بين البيشمركة والجيش، وجراء ذلك تمكن ارهابيو تنظيم داعش من ترتيب صفوفهم، وقاموا بتشكيل مجاميع ومفارز مختلفة ودليل على رسوخ هذه الحقيقة فإن التنظيم وبين مدة وأخرى ينفذ أعماله الجبانة".

وأشار البيان إلى أنه في الساعة 10:30 دقيقة من مساء 11 آيار 2021 هاجم الإرهابيون مواضع اللواء 116 قوات بيشمركة كوردستان في حدود قضاء كفري ونتيجة لذلك الهجوم الجبان استشهد عنصر من البيشمركة يُدعى (محسن حسين گـرویي)، مؤكدا أنه تم التصدي للهجوم.

وتابع البيان: نؤكد مرة أُخرى أن تحركات الارهابيين في تزايد، وقد غيروا من أسلوب القتال والهجوم وقد باتوا يشكلون خطرا مستمراً.

وأردف البيان بالقول: وهنا نؤكد ولمنع تكرار مثل تلك الحوادث، والقضاء على الأرهاب تماما نحتاج إلى اتفاق شامل ومتعدد مع الجيش العراقي.

وشدد البيان أن قوات البيشمركة لن تصمت ازاء تلك الأفعال وسترد وبشدة في الوقت المناسب، ونطمئن شعب كوردستان بأن أمنهم سيبقى محفوظاً كما هو دائما، وان البيشمركة اهلا للثقة والطمأنينة للجميع".

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