البيشمركة تؤمن مراكز انتخابية بين ديالى وكوردستان بالتعاون مع الاتحادية

شفق نيوز/ أكد قائد عسكري في قوات البيشمركة، اليوم الخميس، مشاركة قواته في خطة تأمين الانتخابات المحلية بين ديالى وكوردستان بالتعاون مع القوات الأمنية الاتحادية.

وقال آمر اللواء الثالث - المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق، لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 60 عنصرا من اللواء سيشاركون في تأمين 3 مراكز انتخابية بين اطراف خانقين وحدود قضاء كلار في كوردستان بخطة تنسيق أمني مع قوات الشرطة والجيش الاتحادية".

وأضاف فائق أن "خطة حماية الانتخابات ترافقها عمليات أمنية ودوريات مشتركة ضمن قواطع المسؤوليات الامنية"، مشيراً الى ان "الخطة تبدأ قبيل الانتخابات ولحين انتهاء عملية التصويت".

ولفت فائق إلى "وجود استقرار أمني عال بين حدود خانقين وكوردستان منذ أشهر طويلة بفعل أعمال الرصد والعمليات الاستباقية للقوات الاتحادية ومرابطات البيشمركة في حدود كلار – خانقين".

ونجحت قوات البيشمركة في شهر كانون الأول من العام 2021 في تطهير جميع القواطع الساخنة بين إقليم كوردستان واطراف ديالى وصلاح الدين .