البيشمركة تؤمن حصاد القمح في قرى خانقين

شفق نيوز/ أكد قائد عسكري في وزارة البيشمركة، يوم السبت، تأمين حملة حصاد محصول القمح في 10 قرى زراعية بمحيط قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) بالتنسيق مع الدوائر المختصة.

وقال المقدم جليل مام فايق، آمر الفوج الثاني من اللواء الثالث لمحور البيشمركة الأول، إن "قوات البيشمركة انتشرت في أكثر من 10 قرى زراعية من منطقة الدكات، وصولاً إلى مناطق صالح آغا شمال شرق خانقين والحدودية مع قضاء كلار، لتأمين حملة حصاد القمح بالتنسيق مع الدفاع المدني والدوائر المختصة".

وأوضح فايق، لوكالة شفق نيوز، أن "خطة الحماية تسير بتنسيق عال مع قوات الأمن ودوائر الزراعة في ديالى، دون أي حوادث أو مشكلات ولم تسجل أي حرائق حتى الآن".

وأشار فايق، إلى أن "محاور الخطة تتضمن نشر دوريات مرابطة ثابتة ومتحركة ورصد استخباري متواصل لأي محاولات أو تحركات تخريبية تحاول استهداف حملة الحصاد".

وكانت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، قد أعلنت الأربعاء الماضي، انطلاق حملة حصاد القمح للمناطق الواقعة بين القضاء وأطراف وحدة كرميان.

وعانت مناطق ديالى وإقليم كوردستان، من أزمات مائية على مر الأعوام الثلاث الماضية، بسبب انحسار الأمطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.