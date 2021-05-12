البيشمركة تؤمن حدود كلار – ديالى وتستبعد قدرة "داعش" على مهاجمتها

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، يوم الاربعاء، تأمين وتحصين حدود ديالى وقضاء كلار قضاء كلار التابع لمنطقة كرميان باقليم كوردستان، فيما استبعدت قدرة تنظيم "داعش" لمهاجمتها.

وقال آمر الفوج الثاني - اللواء الثالث بقوات البيشمركة المقدم جليل مام فايق لوكالة شفق نيوز، إن "تحصيناتنا محكمة ونفرض سيطرة تامة على حدود قضاء كفري ونواصل عمليات الرصد على مدار 24 ساعة لتعقب اي تحركات لعناصر داعش"، موضحا "نحن نبحث عن عناصر داعش العاجزة عن الظهور او التعرض لنقاطنا الامنية".

وأضاف أن "قواطع مسؤولياتنا الامنية مؤمنة بالكامل، ولم تشهد اي خروقات او تعرضات ارهابية على مدار الفترات الماضية"، مؤكداً "نحن الأعرف بطبيعة المنطقة وكيفية فرض السيطرة الامنية وإجهاض جميع مخططات داعش قبل وقوعها".

وأشار فايق إلى أن "هجمات داعش تتركز وتتزايد في اطراف خانقين وبمعدل 20- 25 هجوماً شهرياً"، لافتاً إلى أنها "تستهدف نقاط الجيش او الحشد الشعبي او الكاميرات الحرارية".

ومازالت مناطق اطراف خانقين الحدودية مع كوردستان هشة أمنيا منذ عام 2017 ولغاية الآن بعد انسحاب البيشمركة والأسايش منها واختراق وتسلل التنظيمات المسلحة للقواطع الخاضعة لمسؤوليات الجيش والحشد الشعبي بسبب ضعف الجهد الاستخباري والدراية الميدانية.