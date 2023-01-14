البيشمركة تؤكد تلاشي "داعش" في قواطعها بنسبة 95%

شفق نيوز/ جددت قوات البيشمركة، يوم السبت، تأكيدها السيطرة الكاملة على معاقل تنظيم داعش منذ أكثر من عام، فيما حذرت من خطورته المدعومة من بعض الدول الإقليمية.

وقال قائد المحور الثاني للبيشمركة ( قره تبه - حمرين)، اللواء مردان جاوشين، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد عمليات 2021 الساحقة ضد داعش والتي دمرت ترسانة التنظيم التسليحية وقطعت أوصاله ودمرت أوكاره ومعاقله، لم تسجل في قواطع البيشمركة، أي هجمات أو نشاط يذكر لعناصر التنظيم".

وأضاف جاوشين، أن "عمليات 2021 تمت بالتنسيق مع الجيش وسلبت من داعش جميع معاقله ومصادر تحركاته وتمويله بعد السيطرة المطلقة على مناطق (قوره شاي وبلكة واطراف طوزخرماتو)"، مؤكداً أن "تنظيم داعش تلاشى في قوطع البيشمركة بنسبة 95%".

وأشار إلى عدم إمكانية الجزم بأن "داعش انتهى في القواطع والعمليات بالكامل بل مازال خطره قائماً بسبب التدخلات الخارجية لبعض الدول والتي تعد التنظيم الإرهابي أداة ولعبة بيدها".

ونوه قائد المحور الثاني، إلى "اعتماد البيشمركة خطط أمنية استباقية وفاعلة في مسك ومراقبة القواطع الأمنية عبر الكمائن والرصد الإلكتروني المستمر واستباق المعلومة الاستخبارية بشكل فوري ما أثمر عن تحقيق نجاح كبير أجهض قدرات داعش بشكل كبير".

ونجت البيشمركة في ديسمبر/كانون الأول 2021 وعبر عمليات شاملة من كوردستان إلى أطراف ديالى وكركوك وصلاح الدين بتطهير المعاقل الساخنة وتدمير قدرات داعش التسليحية واللوجستية بالكامل ما أثمر عن زوال الهجمات والتعرضات الإرهابية وغيابها".