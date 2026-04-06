البيشمركة تؤكد تعرض مقر قيادتها بأربيل لهجوم مسير وتحمّل بغداد المسؤولية

أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، تعرّض مقر قيادة قواتها في إقليم كوردستان لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، متهمةً ما وصفته بـ"مجاميع إرهابية خارجة على القانون"، بالوقوف وراءه.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع ليلة الخامس من نيسان/أبريل 2026، باستخدام أربع طائرات مسيّرة مفخخة، في إطار سلسلة هجمات قالت إنها استهدفت مناطق متفرقة من الإقليم خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت أن هذه الهجمات "تُنفذ على مرأى ومسمع من القوات الأمنية العراقية"، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.

وانتقدت الوزارة "عدم وجود موقف جدي أو خطوات عملية من قبل الحكومة الاتحادية أو القائد العام للقوات المسلحة أو قيادة العمليات المشتركة، لردع هذه الهجمات ووضع حد لها".

وأكدت أن قوات البيشمركة "تمثل جزءاً من المنظومة الدفاعية والأمنية للعراق، وشكلت صمام أمان لحماية الإقليم والبلاد"، مشددة على أن "وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها بات ضرورة أمنية عاجلة".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها تعاملت بضبط النفس خلال الفترة الماضية، لكنها حذّرت من أنها قد تضطر لاتخاذ "موقف آخر" في حال استمرار "صمت الحكومة الاتحادية وتقاعس مؤسساتها".