البيشمركة تحبط خطر ثلاث عبوات ناسفة في العمادية.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الاثنين، بأن فرق إزالة الألغام والمتفجرات التابعة لقوات البيشمركة تمكنت من إزالة ثلاث عبوات ناسفة تحتوي على مادة "تي إن تي" كانت مزروعة في قرية ميرستك، الواقعة على الطريق الرابط بين قضاء العمادية وناحية ديلولوك شمال المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوات نجحت في تفكيك العبوات وإبطال مفعولها بشكل آمن، مشيراً إلى توقف حركة مرور السيارات على الطريق لفترة قصيرة لغرض تأمين العملية.

وبين المصدر، أنه تم إعادة فتح الطريق أمام المركبات بعد استكمال الإجراءات بنجاح.

وأضاف المصدر أن الموقع نفسه شهد قبل يومين انفجارًا استهدف رتلًا عسكريًا تابعًا للقوات التركية، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية.

ووثقت كاميرا شفق نيوز لحظات عمليات التفجير، بالإضافة إلى لقطات أخرى تُظهر توقف حركة المركبات قبل إزالة العبوات.