البيشمركة تنفي وقف المساعدات الأميركية وتترقب مذكرة جديدة

نفت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، صحة أنباء تحدثت عن إيقاف المساعدات الأميركية لقواتها، مؤكدة أن الدعم ما يزال مستمراً وفق مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة مع وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت الوزارة، في بيان، ود لوكالة شفق نيوز، إن الشائعات المتداولة خلال الأيام الماضية "لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن الدعم يأتي في إطار برنامج يهدف إلى إنجاح عملية الإصلاح وتوحيد قوات البشمركة.

وأضافت أن المساعدات المرتبطة بالحرب ضد تنظيم داعش فقط هي التي توقفت، نتيجة انحسار وتراجع تحركات التنظيم.

وأكدت الوزارة أن المساعدات المالية واللوجستية الأميركية تُدار وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للتفاهمات الحالية ينتهي في سبتمبر / أيلول 2026.

وأوضحت أن من المتوقع بدء مباحثات خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين.