البيشمركة تنفي "التمييز" بين ضحايا الحرب ضد داعش وتتوعد "مضللين" بالقانون

شفق نيوز/ نفت وزارة البيشمركة، يوم الجمعة، "التمييز" بين ضحايا الحرب ضد تنظيم داعش على أساس التحزب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعلن للرأي العام والبيشمركة الأبطال والإعلاميين، بأن وزارة البيشمركة لم تنشر أية قائمة تميز بين الشهداء على أساس التحزب ولم يتم احتساب او اضفاء طابع الأفضلية بشكل رسمي بين الشهداء الأبرار في الحرب ضد داعش".

وأكدت أن "هذا الأمر لم يتم العمل عليه لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، و أن أي قائمة نشرت بإسم الأمين العام لوزارة البيشمركة هو أمر مزيف وغير عادل لدماء شهدائنا، وفي هذا الصدد، سنعرض المضللين والمحتالين للقانون وتقديمهم إلى العدالة".

وجددت وزارة البيشمركة، "التأكيد على أن جميع شهدائنا ضحوا بدمائهم الطاهرة في جميع الجبهات من أجل الدفاع عن ارض كردستان، وكرامة كل فرد شعبنا، وحماية تجربة اقليم كردستان و السلام العالمي، لذلك من وجهة نظرنا، فإن الشهداء هم شهداء علم كردستان وأرضها المقدسة".