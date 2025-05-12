البيشمركة تنفذ عملية مع الجيش العراقي بحثاً عن داعش في جبل قره جوغ.. صور

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، يوم الاثنين، عن تنفيذ عملية مشتركة مع الجيش العراقي، في حدود جبل قره جوغ الكائن في قضاء مخمور المتنازع عليه والذي يتبع حاليا محافظة نينوى، بهدف تطهير المنطقة من أوكار تنظيم "داعش".

وقال إعلام وزارة البيشمركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات البيشمركة والجيش العراقي، نقذا اليوم في الساعة السابعة صباحاً، عملية مشتركة فی حدود جبل قره جوغ، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت إلى أن "العملية شاركت فيها ألوية (14 و18) من فرقة المشاة الأولى بوزارة البيشمركة، والفوج الأول من اللواء الثالث قوات الزيرفاني، وألویة (50 و51) من الفرقة الرابع عشر بالجيش العراقي".

وبين أن "العملية جرى خلالها بحث وتفتيش في مناطق شمالية وجنوبية من جبل قرة جوغ وانتهت العملية في الساعة 12 ظهراً"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تهدف إلى تطهير المنطقة من أوكار ومخابئ إرهابيي داعش، من أجل تعزيز الأمن في المنطقة".