البيشمركة تنفذ عملية تمشيط ضد داعش وتدمر عدداً من الأوكار (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم السبت، عن تنفيذ قوات الفرقة الرابعة مشاة، عملية تمشيط عسكرية في مناطق ضمن نطاق عملها، بإشراف قوات التحالف الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية بدأت الساعة الخامسة صباحاً، بقيادة لواء مردان چاوشين مسؤول محور قره تبة، وبإشراف اللواء ركن زاتيار حسن، آمر الفرقة الرابعة مشاة، وبمشاركة ألوية المشاة 9، 22، 32، إلى جانب قوات الكوماندو ووحدات العمليات الخاصة التابعة للأمن في المنطقة.

وشملت العملية مناطق: سد باوشاسوار، قرى بلكي العليا وبلكي السفلى، ومنطقة قوري چاي، التي يُشتبه بوجود أوكار وبقايا لعناصر إرهابية فيها.

وأسفرت العملية عن تدمير عدد من المواقع والمخابئ التي كان يستخدمها الإرهابيون، وانتهت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.