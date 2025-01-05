البيشمركة تنفذ عملية تمشيط ضد داعش في جبال كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد تنظيم داعش بمناطق جبلية في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بهدف التأكد من القضاء على القواعد والتحركات الإرهابية في المنطقة، أجرى لواء المشاة 18، اليوم 5 كانون الثاني/يناير 2025 الساعة 08:00 صباحاً، عملية تمشيط في حدود جبل قرجوغ وسهول كنديناوة".

وأضاف البيان أن "العملية انتهت في 10:00 صباحا حيث تم تمشيط المنطقة بشكل تام".