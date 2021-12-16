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البيشمركة: تمشيط اكثر من 30 كم وتدمير اوكار لداعش واستعادة آليات بين ديالى وكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T15:45:43+0000
البيشمركة: تمشيط اكثر من 30 كم وتدمير اوكار لداعش واستعادة آليات بين ديالى وكوردستان

شفق نيوز/ اعلن  قائد عسكري في قوات البيشمركة يوم الخميس، حصيلة العمليات العسكرية التي امتدت بين حدود ديالى وكوردستان.

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم لوكالة شفق نيوز؛ إن "ثلاثة ألوية من البيشمركة ( 9- 144 – 17)  وفوج من القوات الخاصة  من لواء 70 واللواء من شرطة السليمانية وقوات من اسايش السليمانية تمكنت خلال عمليات شاملة من 5 محاور انطلقت  في الثامن من الشهر الحالي من تمشيط أكثر من 30 كم من حدود ديالى وصولا إلى المناطق النائية في حدود كوردستان".

وبين رستم؛ أن "العمليات امتدت  في مناطق  جبل حمرين الى قوره شاي  ومناطق القلعة وشوراه وجبل تاور كون وقرية دراجي وبحيرة شاسواه الى بلكة العليا والسفلى  شمال غرب كفري الى جانب المحاور التي تم تفتيشها من قبل اللواء 53 للجيش العراقي وقوات الجيش في المحاور الأخرى وباسناد من طيران الجيش".

واكد معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة؛ العثور على مضافات ومخابئ لداعش  تحتوي صواريخ كاتيوشا 107 وقنابر هاون ومخازن للأسلحة والاعتدة ومؤن غذائية ومعدات اخرى اضافة الى الاستيلاء على بزات عسكرية لقوات خاصة والاستيلاء على آلية بلدوزر وعجلة بيك أب تم اعادتها لاصحابها   و5 دراجات نارية اخرى.

وأشار القائد العسكري الى استمرار العمليات الامنية في جميع المحاور للقضاء على نشاط الخلايا والبؤر الإرهابية.

واطلقت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية منذ أيام عدة عمليات امنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.

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