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البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T07:47:59+0000
البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في إدارة منطقة "كرميان" يوم السبت بأن قوات البيشمركة نفذت عمليات تمشيط وتفتيش بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان ضمن إجراءات وقائية لمنع أي هجمات لتنظيم داعش تستهدف نقاطها الحدودية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات اللواء الثالث في البيشمركة نفذت عمليات تمشيط بين حدود قضاء كلار ومناطق شمال غربي خانقين بحثا عن بؤر وأوكار لداعش وقطع طرق التسلل والمرور وحماية  نقاط المرابطة التابعة للبيشمركة بين ديالى وكوردستان.

واضاف أن "العمليات شملت تمشيط عشرات الكيلومترات في المناطق الممتدة بين خانقين وكلار الخالية من التواجد العسكري إلى جانب استمرار عمليات الرصد والمراقبة لأي عمليات تسلل أو تحركات لعناصر التنظيم في المناطق المشتركة بين خانقين وكلار".

ومازالت مناطق اطراف خانقين الحدودية مع كوردستان هشة أمنيا وخالية من القوات العسكرية منذ العام 2017 ولغاية الآن بعد انسحاب البيشمركة والآسايش منها وما خلفته من فراغات أمنية تحولت إلى ملاذات للجماعات المسلحة.

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