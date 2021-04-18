سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T18:09:02+0000
البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأحد، موقع إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت قضاء كفري التابعة لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وقال اللواء حمه سياسي نائب قوات محور قره تبه في قضاء كفري لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الصاروخي انطلق من جبل "دربدتالو" القريب من القضاء والذي يتواجد فيه عناصر من تنظيم داعش، حيث سقط الصاروخ الاول في احد البيوت وادى الى جرح احد المواطنين والصاروخ الآخر سقط على محور الإمام محمد حيث تواجد قوات البيشمركة، ولم يؤد الى اضرار بشرية او مادية.

وأضاف أن عناصر داعش تحاول شن هجمات على تلك المناطق، وطالبنا وزارة البيشمركة وضع تمركز قواتنا برباية قريبة من المنطقة للحد من تحركات داعش".

related

البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

Date: 2019-12-06 11:06:23
البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

Date: 2019-09-05 07:45:27
قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

البيشمركة مسنودة بالتحالف الدولي تخوض قتالا ضد داعش قرب اربيل

Date: 2020-03-08 11:34:03
البيشمركة مسنودة بالتحالف الدولي تخوض قتالا ضد داعش قرب اربيل

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

البيشمركة تحظر على منتسبيها وقواتها اربعة اشياء

Date: 2019-11-26 09:57:21
البيشمركة تحظر على منتسبيها وقواتها اربعة اشياء

غراهام: الكورد قاموا بالنصيب الأكبر في مكافحة داعش ولن نسمح بالتطهير العرقي ضدهم

Date: 2019-11-16 11:19:28
غراهام: الكورد قاموا بالنصيب الأكبر في مكافحة داعش ولن نسمح بالتطهير العرقي ضدهم

كوردستان تزف بشرى خاصة بقوات البيشمركة

Date: 2021-01-10 17:14:02
كوردستان تزف بشرى خاصة بقوات البيشمركة

برلمان كوردستان: العمليات التركية تزعزع الاستقرار وتدفع لعودة داعش

Date: 2019-10-09 19:01:55
برلمان كوردستان: العمليات التركية تزعزع الاستقرار وتدفع لعودة داعش