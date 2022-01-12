البيشمركة تكشف مهام القوات الفرنسية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن مهام ودور القوات الفرنسية الساندة للبيشمركة في محاربة الإرهاب وتنفيذ العمليات النوعية.

وقال امين عام الوزارة جبار ياور، لوكالة شفق نيوز، ان "دور القوات الفرنسية في جميع العمليات الأمنية مع البيشمركة لوجستي واستشاري ودعم جوي ولا وجود لقوات مقاتلة ترافق البيشمركة".

واكد ان "البيشمركة نفذت عملية نوعية كبيرة حققت نتائج امنية عالية في تدمير وكشف بؤر ومعاقل عصية لتنظيم داعش في مناطق اطراف ديالى وكركوك ومخمور وبدعم جوي واستشارات فنية عسكرية من قوات التحالف الدولي ومنها القوات الفرنسية".

وأشار ياور الى ان "قوات التحالف الدولي تقدم الدعم الفني والمشورة العسكرية والدعم الجوي للقوات الاتحادية والبيشمركة وفق الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي".

وتتواجد قوات التحالف الدولي في عدة قواعد عسكرية في العراق لأغراض التدريب والدعم اللوجستي وتنفيذ ضربات جوية لمعاقل التنظيمات المسلحة بحسب اتفاق الحكومة العراقية مع دول التحالف والتي خفضت قواتها القتالية خلال الفترات الأخيرة.