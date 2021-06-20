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البيشمركة تكشف عن تنسيق معلوماتي مع الجيش بين ديالى وكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T08:17:38+0000
البيشمركة تكشف عن تنسيق معلوماتي مع الجيش بين ديالى وكوردستان

شفق نيوز/ كشف قائد أمني في قوات البيشمركة اليوم الأحد، عن تنسيق معلوماتي مع الجيش في المحور الثاني للبيشمركة ضمن المناطق الممتدة بين ديالى وشرقي صلاح الدين وحدود كوردستان.

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم لوكالة شفق نيوز؛ إن "تنسيقا أمنيا منظما بأ بين البيشمركة والجيش، وتم تنفيذ عمليتين استباقيتين مع الجيش أسفرتا عن نتائج ايجابية خلال الفترات الماضية".

وبين رستم أن "البيشمركة تعد للتنسيق الأمني مع اللواء 53 من الفرقة الاولى في الرمادي والذي تم نقله لديالى محل الفرقة الخامسة بأوامر امنية من وزارة الدفاع العراقية".

وعن ما تحقق من اتفاقية التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة أوضح رستم؛ أن "ما تم تنفيذه من الاتفاق هو تشكيل غرف التنسيق المشترك في 4 محافظات وتبادل المعلومات الامنية فيما لازالت البنود الاخرى قيد المباحثات والتفاهمات الامنية".

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة 4 بنود؛ الاول فتح مراكز التنسيق المشترك والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر واوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتسبب انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها او المختلطة سكانيا عام 2017 بفراغات امنية رخوة تحولت الى قواطع سائبة أمنيا في أطراف ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.

وبالرغم من الاتفاقات الأمنية بين بغداد واربيل والتحالف الدولي لتشكيل غرف عمليات مشتركة في تلك المناطق، الا ان الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الميداني بسبب الخلافات السياسية والقومية.

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