البيشمركة تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة  

شفق نيوز/ كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد، اليوم الخميس، عن مضمون مذكرة التفاهم التي أبرمت أمس بين وزارته ووزارة الدفاع الأمريكية بحضور رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم ومسؤولين ونواب وقادة عسكريين من الجانبين.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، ان المذكرة التي وقعت يوم أمس بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الامريكية لم تكن مذكرة أو اتفاقية جديدة بل هي تجديد للمذكرة القديمة التي تم توقيعها في عام 2016، مبيناً أنها تخص التعاون والتنسيق المشترك بين قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الامريكية والقوات العراقية والبيشمركة،وقد وقعت بعلم الحكومة العراقية.

وأوضح أن المذكرة تنص على التزامات بين الطرفين للوصول الى مستوى عالي من التنسيق بينهما وجزء منها متعلق بالجانب الأمريكي وهو ما يتضمن توفير السلاح والذخائر والدعم المالي لقوات البيشمركة، اضافة الى تزويد البيشمركة بالخبرات العسكرية.

أما ما يتعلق بالتزامات وزارة البيشمركة، يقول محمد، فهي تتضمن العمل على تنظيم قوات البيشمركة والالتزام بالتنسيق بين كافة اطراف التحالف الدولي وكذلك الالتزام بالتدريبات المطلوبة وتنظيم الامور الادارية لجميع قوات البيشمركة.

وعن ما هو مختلف في هذه المذكرة عن المذكرات السابقة، بين الأمين العام لوزارة البيشمركة، أن الفرق فقط يمكن في مدة توقيع المذكرة، إذ سابقا كان لمدة عام واحد والان اصبح لفترة أطول.

وأشار الامين العام لوزارة البيشمركة إلى أن الاتفاقية تلزم جميع القوات العراقية بما فيها قوات البيشمركة والقوات الاتحادية بالتنسيق والتعاون المشترك فيما بينها من جهة وبينها وبين قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

كما وبين اللواء بختيار محمد، أن المذكرة تنص كذلك على العمل لتجفيف منابع الإرهاب وخصوصا مصادرهم المالية، مؤكدا ان اجهزة الاستخبارات التابعة لقوات البيشمركه في اقليم كوردستان تعمل ضمن منظور مشترك ضمن القوات العراقية والتحالف الدولي لكن نحن بحاجة الى رؤية عامة تشمل رؤية التحالف الدولية بصورة عامة.

وعن التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد ان المذكرة تنص على إلزام القوات العراقية المختلفة بالتنسيق في ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها وكل المناطق العراقية، مشيرا الى ان وزارة البيشمركة أنهت كافة التزاماتها بتوفير لوائين مشتركين لادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها وما بقي هو تخصيص التمويل المالي إلى اللوائين من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وأمس الأربعاء، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على أهمية التعاون العسكري بين وزارة البيشمركة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بارزاني في تغريدة، "يسعدني أن ألتقي بمساعدة وزير الدفاع الامريكي، وأن أشرف على توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البيشمركة".

وأضاف "نحن ممتنون للدعم الأمريكي المستمر لإقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد الإرهاب".