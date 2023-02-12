البيشمركة تكشف تفاصيل زيارة وفد بغداد العسكري إلى أربيل

شفق نيوز / كشفت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، تفاصيل زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس أركان البيشمركة، الفريق الركن عيسى عُزير، استقبل وفداً رفيع المستوى من قوات الأمن العراقية، برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان جيش العراقي، والفريق الركن قيس خلف محمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع الاتحادية، في مطار أربيل الدولي".

وأضافت أن "اللقاء حضره ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة ومستشاري التحالف الدولي والمديرين العموميين في وزارة البيشمركة"، لافتة إلى أن الاجتماع شهد مناقشة آخر المستجدات في المجالات الأمن المشترك بين قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية".

وناقش الجانبان، بحسب بيان البيشمركة، كيفية تحسين العلاقات بين القوات المشتركة على الأرض، وضرورة أن يكون لجميع القوات اتصال مباشر مع بعضها البعض داخل حدودها، إضافة إلى مناقشة حماية أرواح المدنيين ومحاربة المجاميع الإرهابية خاصة في المناطق التي تعاني من ثغرات أمنية". ‏

واُختتم الجانبان، الاجتماع بمناقشة قضايا عدة تتعلق بأمن المنطقة ومجموعة من القضايا المتعلقة بوزارة البيشمركة، ووزارة الدفاع العراقية، وقيادة العمليات المشتركة.

يذكر أن الوفد العسكري الاتحادي الرفيع، كان قد وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، للإطلاع على الانتشار المشترك بين قوات حرس الحدود والبيشمركة في المناطق الحدودية بالإقليم المحاذية لتركيا وإيران.