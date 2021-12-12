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البيشمركة: بحثنا مع الوفد الأمني الاتحادي في مخمور العمليات المشتركة بين الجانبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T09:17:14+0000
البيشمركة: بحثنا مع الوفد الأمني الاتحادي في مخمور العمليات المشتركة بين الجانبين

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة اليوم الأحد بياناً حول الاجتماع الذي انعقد مع وفد أمني اتحادي رفيع زار قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها بحثت العمليات المشتركة بين الجانبين التي تستهدف القضاء على تنظيم داعش.

وترأس الفريق اول ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وفدا امنيا رفيع المستوى وصل إلى قضاء مخمور صباح اليوم، حيث تم عقد اجتماع في مقر قيادة الفرقة ١٤ بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة برئاسة رئيس أركان البيشمركة جمال محمد، و بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.

وذكر بيان صادر عن وزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عُقد لمناقشة التنسيق الامني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، كما تمت مناقشة التعاون والتنسيق في العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي.

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