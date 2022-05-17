سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تقر زياً موحداً لكافة قواتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-17T16:41:06+0000
البيشمركة تقر زياً موحداً لكافة قواتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دخول قرار توحيد زي قواتها كافة حيز التنفيذ.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، أن "هيئة الاصلاح في الوزارة والتحالف الدولي أشرفت على اجتماع لمجموعة الاصلاح العسكري الدولي ومديرية الاصلاح"، مشيراً الى "التباحث بشأن جميع مشاريع عملية الاصلاح وخصوصاً المشاريع الثلاثة الخاصة بالمشاريع الطبية واللوجستية وتوحيد الزي".

وأضاف البيان ان "المجتمعين عبروا عن سرورهم للتقدم الذي شهده المشروع اللوجستي بافتتاح المراكز الادارية في السليمانية ودهوك والتابعة لمديرية الميرة العامة التي بامكانها مساندة الوحدات العسكرية المنطقتين عن كثب".

ونوه البيان الى انه "تقرر خلال الاجتماع أن تتم مناقشة مشروع توحيد زي البيشمركة في اسرع وقت في اجتماع مجلس الدفاع، ويتم اصدار قرار  لتنفيذه وهو ماتم تأجيله منذ مدة لاسباب مالية".

related

البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

Date: 2020-02-09 12:14:38
البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

واقعة الملابس البالية.. إدانة للاستخفاف بذوي ضحايا البيشمركة

Date: 2020-11-11 18:54:44
واقعة الملابس البالية.. إدانة للاستخفاف بذوي ضحايا البيشمركة

المجلس الكوردي يندد بـ"الإساءة" للبيشمركة: قادة "ب ي د" ينسفون المباحثات

Date: 2021-01-13 11:42:35
المجلس الكوردي يندد بـ"الإساءة" للبيشمركة: قادة "ب ي د" ينسفون المباحثات

هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

Date: 2021-11-28 21:27:00
هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

البيشمركة تشخص الخلل الأمني بين ديالى وكوردستان: داعش تحول من الجبهات الى عصابات

Date: 2021-05-14 11:52:01
البيشمركة تشخص الخلل الأمني بين ديالى وكوردستان: داعش تحول من الجبهات الى عصابات

البيشمركة تصد هجوماً لداعش قرب أربيل

Date: 2022-05-05 19:25:40
البيشمركة تصد هجوماً لداعش قرب أربيل

انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

Date: 2021-09-15 15:49:43
انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

صور.. رئيس الإقليم يوفد شيخ جعفر لموقع هجوم داعش على البيشمركة ويبلغ رسالة

Date: 2021-05-02 19:49:38
صور.. رئيس الإقليم يوفد شيخ جعفر لموقع هجوم داعش على البيشمركة ويبلغ رسالة