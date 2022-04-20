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البيشمركة تفند اتهامها بمشاركة القوات التركية عملياتها داخل حدود كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-20T21:00:05+0000
البيشمركة تفند اتهامها بمشاركة القوات التركية عملياتها داخل حدود كوردستان

شفق نيوز/ فندت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن تعاون ومشاركة قواتها في العمليات التي تنفذها القوات التركية في المناطق الحدودية للاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بخصوص مشاركة وتحركات قطعات قوات بيشمركة كوردستان، بعد أن بدأ الجيش التركي عملياته العسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، أن مجموعة من وسائل الإعلام غير المسؤولة، تقوم بتوجيه الإتهامات لقوات بيشمركة كوردستان بالتعاون والمشاركة في هذه العمليات.

واوضح البيان ان وزارة البيشمركة، ترفض جميع الاتهامات وتعلن أن قواتها لم تشارك أبداً في هذه العمليات كما أنها لم تحرك قواتها، مبينة ان البيشمركة في الجبهات الدفاعية مفتوحة العينين ولن تسمح بوقوع أية منطقة ومعمورة أخرى تحت تأثير المشاكل  الإقتتال بين الأطراف المتصارعة.

واشار البيان الى ان الشعب الكوردي دفع ثمن الصراعات الإقليمية منذ سنوات طويلة وعانى الكثير من الأضرار، مشددا على ضرورة احترام سيادة إقليم كوردستان والعراق.

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