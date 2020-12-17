البيشمركة تفرج عن أسرى من المسلحين المهاجمين لسحيلا والقادمين من سوريا

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول في اقليم كردستان يوم الخميس ان قوات البيشمركة افرجت عن ٦ من عناصر حزب العمال الكوردستاني اعتقلتهم امس اثناء دخولهم اراضي الاقليم بطريقة غير شرعية قادمين من شمال سوريا

واوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اعتقال متسللي الحزب تم بعد محاصرتهم في منطقة جبلية وعرة في "سحيلا"، مضيفا ان اشتباكات دارت بين الطرفين جرح خلالها احد عناصر الحزب قبل ان يقوم الاسرى بتسليم انفسهم.

وأعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الاربعاء، احباط قوات البيشمركة هجوما شنه مسلحون موالون لحزب العمال الكوردستاني قادمين من سوريا.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجموعة من عناصر وحدات حماية الشعب YPG هاجمت فجر امس نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا لتدور اشتباكات "عنيفة" بين الجانبين استمرت قرابة ساعتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة، مردفا بالقول ان البيشمركة تمكنت من دحر القوات المهاجمة التي حاولت التسلل من الاراضي السورية الى الاقليم.

واضاف ان الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر ضمن صفوف قوات البيشمركة رغم شدتها، لافتا الى ان القوات المهاجمة حاولت احتلال النقطة التابعة للبيشمركة الا انها اخفقت، مؤكدا ان من حق البيشمركة ان تدافع عن ارضها.

ودعا لزكين التحالف الدولي الى ان يكون له موقف ازاء الهجمات المتكررة التي ينفذها حزب العمال، والفصائل المنضوية تحت لوائه، قائلا "سنعلم اليوم التحالف بالهجوم".

إلا أن مواقع تابعة لحزب العمال، قال إن عناصر وحدات الحماية الشعب (YPG) لم تشن ذلك الهجوم على البيشمركة.

و ادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم، مطالبا التحالف الدولي بعدم السماح بتكرار هذا التصرف وعدم استعمال الاسلحة التي تقدمها له ضد اقليم كوردستان.