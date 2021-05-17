البيشمركة تعلن وقف هدر أموال ضخمة ومعالجة خلل تسبب بتأخير الرواتب

شفق نيوز/ أعلن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وقف هدر مبالغ مالية ضخمة في الوزارة، فيما أكد معالجة "خلل فني" تسبب بتأخير الرواتب.

وقال الوزير شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى برلمان كوردستان في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة ربما يسير بشكل بطيء"، مبيناً أن "المشروع بحاجة الى وقت ومراحل لتنفيذه".

وأكد اسماعيل، أن "مشروع الاصلاح في الوزارة سينفذ في النهاية، وسيتحقق حلم كل كوردي بتشكيل قوة موحدة من البيشمركة".

وأضاف، أنه "وخلال البدء بمشروع الاصلاح، قمنا بوقف هدر مبالغ مالية كبيرة من خلال اعادة صرفها بشكل يتناسب مع احتياجات قوات البيشمركة".

وبين أن "خللاً فنياً قد حدث بسبب تأخر دفع رواتب الوية البيشمركة التابعة للوزارة"، مؤكداً "انهينا معالجة هذا الخلل".

وأشار الوزير شورش اسماعيل، إلى أن "مقاتلي البيشمركة قد عانوا خلال هذه الفترة بسبب تاخر دفع رواتبهم".

وجاءت تصريحات وزير البيشمركة عقب اجتماعه مع اللجنة المالية لبرلمان كوردستان لمتابعة مراحل تطبيق قانون الاصلاح في حكومة الاقليم.