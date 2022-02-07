البيشمركة تعلن نجاح عملية مشتركة مع الجيش العراقي في مناطق الفراغ الأمني

شفق نيوز / أعلنت خلية إعلام وتوعية البيشمركة، يوم الاثنين، الانتهاء من المرحلة الأولى للعمليات المشتركة، بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ضمن حدود المحاور ٥ و ٦ بنجاح، في حدود ناحية سركران وشمال وشرق جبل قرجوغ.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القطعات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي، باشرت بالعمليات آنفة الذكر بتمام الساعة ١٠٠٠ من اليوم، بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين القياديين العسكريين للبيشمركة والجيش لأجل سد الفراغ الأمني".

وأوضحت أن "العملية شاركت فيها قوات المحور ٥ و ٦ وألوية المشاة (٢،١٠،١٤،١٨) وقوات الكوماندو الخاصة للقوات البيشمركة، إضافة لقيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات كركوك (المقر المتقدم) للجيش العراقي".

وأضافت الخلية، أن "الهدف من العملية المشتركة، كان تمشيط مناطق الفراغ الأمني التي تقع في سركران وبلكانة وشمال وشرق جبل قرجوغ"، مشيرة إلى أن "بوصول قوات البيشمركة وقطعات الجيش العراقي إلى نقطة الوصول، أعلن نجاح العملية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت يوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لقوات اتحادية مشتركة مع البيشمركة، لسد الثغرات على حدود محافظتي كركوك ونينوى وإقليم كوردستان.

ووصفت الخلية في بيان ورد للوكالة، هذه العملية بأنها "من العمليات النوعية وفق الأسلوب الجديد الذي اتبعته قيادة العمليات المشتركة بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتمكنت من الوصول الى مناطق لم تصلها من قبل".